В Екатеринбурге прокуратура проверяет массовое ухудшение здоровья учеников школы №79





— сообщает пресс-служба ведомства Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после сообщений о резком ухудшении самочувствия учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №79».По предварительным данным Прокуратуры Свердловской области, около 20 учащихся пожаловались на недомогание, включая симптомы рвоты. В настоящее время точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, уточняется.Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к проверочным мероприятиям, чтобы выявить возможные причины произошедшего.