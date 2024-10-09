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В Екатеринбурге прокуратура проверяет массовое ухудшение здоровья учеников школы №79
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после сообщений о резком ухудшении самочувствия учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №79».
По предварительным данным Прокуратуры Свердловской области, около 20 учащихся пожаловались на недомогание, включая симптомы рвоты. В настоящее время точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, уточняется.
Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к проверочным мероприятиям, чтобы выявить возможные причины произошедшего.
По предварительным данным Прокуратуры Свердловской области, около 20 учащихся пожаловались на недомогание, включая симптомы рвоты. В настоящее время точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, уточняется.
Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к проверочным мероприятиям, чтобы выявить возможные причины произошедшего.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе,
— сообщает пресс-служба ведомства
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