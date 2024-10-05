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В Свердловской области пожарные спасли четверых человек из горящего дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром, 12 октября, в 05:55, в посёлке Новоуткинск Первоуральского городского округа произошёл крупный пожар.
Как сообщает МЧС Свердловской области, огонь охватил частный жилой дом на улице Чкалова. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные вывели из огня четверых человек с использованием спасательных устройств.
В тушении были задействованы 4 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был локализован в 06:18, а полностью ликвидировать открытое горение удалось в 06:36. После этого спасатели провели проливку и разбор сгоревших конструкций, завершив работу в 08:10.
Как сообщает МЧС Свердловской области, огонь охватил частный жилой дом на улице Чкалова. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные вывели из огня четверых человек с использованием спасательных устройств.
В тушении были задействованы 4 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был локализован в 06:18, а полностью ликвидировать открытое горение удалось в 06:36. После этого спасатели провели проливку и разбор сгоревших конструкций, завершив работу в 08:10.
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