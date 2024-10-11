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Произошло смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург с участием легкового и грузового автомобилей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, 12 октября, на 283-м километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2109 и грузового «Вольво» с полуприцепом. Водитель легковушки, 1996 года рождения, не справился с управлением.
По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, мужчина на ВАЗ-2109 двигался с небезопасной скоростью на автомобиле с летними шинами, не учтя погодные и дорожные условия. В результате этого транспортное средство занесло, и оно выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Как сообщает ГИБДД, погибший не имел водительского удостоверения и ранее трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, дважды — по статье 264 УК РФ (повторное управление в нетрезвом виде). В настоящее время проводится химико-токсикологическое исследование, чтобы установить, находился ли он под воздействием алкоголя или других веществ во время аварии.
По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, мужчина на ВАЗ-2109 двигался с небезопасной скоростью на автомобиле с летними шинами, не учтя погодные и дорожные условия. В результате этого транспортное средство занесло, и оно выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Как сообщает ГИБДД, погибший не имел водительского удостоверения и ранее трижды привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, дважды — по статье 264 УК РФ (повторное управление в нетрезвом виде). В настоящее время проводится химико-токсикологическое исследование, чтобы установить, находился ли он под воздействием алкоголя или других веществ во время аварии.
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