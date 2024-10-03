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Четыре человека разбились на Toyota Chaser в Алапаевске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стало известно о первых жертвах ночного снегопада. В Алапаевске 24-летний водитель Toyota Chaser не учёл дорожные условия и не сумел справиться с управлением на скользкой дороге. Он протаранил ограждение и врезался в опору линии электропередач.
Как сообщает УГБДД по Свердловской области, в результате ДТП помимо водителя пострадали ещё три пассажира: мужчина и две женщины. Их госпитализировали в ближайшую больницу, где одна из пассажирок скончалась. Ей было 23 года.
Известно, что никто из участков аварии не был пристегнут ремнями безопасности.
Как сообщает УГБДД по Свердловской области, в результате ДТП помимо водителя пострадали ещё три пассажира: мужчина и две женщины. Их госпитализировали в ближайшую больницу, где одна из пассажирок скончалась. Ей было 23 года.
Известно, что никто из участков аварии не был пристегнут ремнями безопасности.
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