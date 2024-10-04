Шестилетняя девочка пострадала после столкновения Daewoo Matiz с грузовиком на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне, примерно в 19.35, на 45-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень водитель бортового грузовика столкнулся с Daewoo Matiz, в котором ехала женщина с шестилетней девочкой.По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу легковому автомобилю при повороте налево. В результате ДТП женщину с закрытой черепно-мозговой травной, сотрясением и двумя закрытыми переломами увезли в ГБ №36, а ребёнка с тупой травмой живота – в ДГКБ №9, сообщили в УГИБДД.Водитель грузовика за 31 год стажа 20 раз нарушал ПДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние он опьянения отказался. Водительница Matiz за 18 лет за рулем привлекалась к административной ответственности за нарушение дорожных правил всего 1 раз.