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В Верхней Салде после встречи с УАЗом на «зебре» попала в больницу женщина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 9 октября, около 20.00 в Верхней Салде, недалеко от 22-го дома по улице Парковой на пешеходном переходе 37-летний водитель УАЗа сбил 41-летнюю женщину.
Как сообщили в УГИБДД, в результате женщина получила травму головы. На скорой её увезли в ДГБ Нижнего Тагила.
По словам водителя, он не заметил женщину на дороге из-за снегопада. Известно, что у него 15 лет стажа вождения. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 50 раз.
На водителя составили протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки), по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (непрохождение техосмотра), также возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (несоблюдение ПДД).
Как сообщили в УГИБДД, в результате женщина получила травму головы. На скорой её увезли в ДГБ Нижнего Тагила.
По словам водителя, он не заметил женщину на дороге из-за снегопада. Известно, что у него 15 лет стажа вождения. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 50 раз.
На водителя составили протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки), по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (непрохождение техосмотра), также возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (несоблюдение ПДД).
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