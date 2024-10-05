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В Екатеринбурге мужчина из-за обиды поджёг «пивнушку» на Рощинской
Кадр из видео: Ural Mash
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Рощинской мужчина от обиды поджёг «пивнушку», когда у него не получилось вскрыть дверь.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным ресурса, кроме магазина от шаловливых рук пиромана пострадали несколько автомобилей. Одному из них мужчина проколол колесо, а второму разбил стекло. Также сообщается еще о нескольких машинах с царапинами и порезанными шинами.
По данным ресурса «Екатеринбург с огоньком», пострадала только входная группа магазина.
«На площади трёх квадратных метров повреждена внутренняя отделка мини-маркета, расположенного на первом этаже муниципального 18-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава», – рассказали в МЧС.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным ресурса, кроме магазина от шаловливых рук пиромана пострадали несколько автомобилей. Одному из них мужчина проколол колесо, а второму разбил стекло. Также сообщается еще о нескольких машинах с царапинами и порезанными шинами.
По данным ресурса «Екатеринбург с огоньком», пострадала только входная группа магазина.
«На площади трёх квадратных метров повреждена внутренняя отделка мини-маркета, расположенного на первом этаже муниципального 18-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава», – рассказали в МЧС.
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