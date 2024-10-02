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В Свердловской области будут судить участника ДТП на Серовском тракте

16.28 Вторник, 8 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области будут судить жителя Кушвы, который 30 июля 2023 года спровоцировал ДТП на Серовском тракте. Решив развернуться в узком месте, он не рассчитывал свои силы и невольно перегородил мотоциклисту дорогу на своём «ВАЗе».

Авария, о которой идёт речь, произошла на 184-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». В этом месте дорога имеет всего по одной полосе в каждую сторону. Рассчитывая успеть завершить манёвр, водитель отечественного автомобиля стал разворачиваться, однако мотоциклист, которому ему следовало уступить дорогу, оказался слишком близко. Водитель мотоцикла в свою очередь не имел возможности объехать автомобиль, перегородивший дорогу.

В результате столкновения мотоциклист получил множество травм, а также закрытый перелом и одновременно вывих головки левой плечевой кости, впоследствии чего на треть лишился своей трудоспособности.

Согласно правилам ПДД, при выполнении манёвра нужно убедиться, что он не создает помех других участникам движения, чего водитель «ВАЗа» не сделал. По этой причине ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его дело будут рассматривать в Кушвинском городском суде, сообщили Вечерним ведомостям в прокуратуре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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