В Екатеринбурге на Московской «Лада» столкнулась с пассажирским автобусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 09.30, недалеко от 229-го дома по улице Московской на перекрестке столкнулись «Лада» и пассажирский автобус «Паз», в результате пострадали два человек, один из которых ребёнок.По предварительным данным, водитель «Лады» при повороте налево с Амундсена на Московскую не уступил дорогу автобус, ехавшего со встречной стороны. В результате аварии из 50 пассажиров автобуса пострадал только 3-летний ребёнок, а также 71-летняя пассажирка легкового автомобиля. Их с места аварию увезли на скорых.«На месте ДТП сотрудники ДПС провели процессуальные действия, в настоящий момент проводится опрос водителей, также им предстоит пройти процедуру освидетельствования на трезвость. По данному факту назначено проведение проверки», – сказали в УГИБДД.