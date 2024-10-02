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Красавицу Ананас вместе с другом привлекли к ответственности за эффектную поездку по ЕКАД
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Известная блогерша Света Ананас (она же Светлана Ананас-Бонор) в минувшие выходные поделилась очередным эффектным видео. Ролик запечатлел её поездку с огромным бокалом (предположительно вина) на открытой платформе эвакуатора.
За короткие секунды, что длится ролик, девушка в коротком платьице успевает покрутить бёдрами, пританцовывая, и отпить из своего огромного бокала. Неизвестно, сколько Ананас таким образом каталась за кадром, зато известно, что эвакуатор, на платформе которого она так лихо прокатилась, в итоге довёз её до отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Екатеринбурга. Её друга, сидевшего за рулём машины тоже попросили «пройти».
Как сообщает сегодня Свердловская госавтоинспекция, и блогершу, и водителя эвакуатора привлекли к административной ответственности, причём — по разным пунктам КоаП РФ. Девушку наказали за нарушение правил ПДД пассажиром транспортного средства, а 26-летнего водителя — за нарушение правил перевозки. Кроме того, на отснятый ими контент, фактически введена цензура.
И хоть «Интернет всё помнит», Вечерние Ведомости не станут иллюстрировать эту новость кадрами из эффектного видео, дабы не подставляться под очередные непомерные штрафы.
За короткие секунды, что длится ролик, девушка в коротком платьице успевает покрутить бёдрами, пританцовывая, и отпить из своего огромного бокала. Неизвестно, сколько Ананас таким образом каталась за кадром, зато известно, что эвакуатор, на платформе которого она так лихо прокатилась, в итоге довёз её до отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Екатеринбурга. Её друга, сидевшего за рулём машины тоже попросили «пройти».
Как сообщает сегодня Свердловская госавтоинспекция, и блогершу, и водителя эвакуатора привлекли к административной ответственности, причём — по разным пунктам КоаП РФ. Девушку наказали за нарушение правил ПДД пассажиром транспортного средства, а 26-летнего водителя — за нарушение правил перевозки. Кроме того, на отснятый ими контент, фактически введена цензура.
Ссылки на ресурсы, где размещены посты с демонстрацией явного пренебрежения ПДД РФ, направлены в органы прокуратуры, для принятия мер реагирования по ограничению доступа к ним. Госавтоинспекция разъясняет, что распространение информации, влекущей административную или уголовную ответственность, запрещено. Размещенный опасный контент в социальных сетях и других источниках, будет признаваться запрещенным к распространению, доступ к таким ресурсам впоследствии будет ограничен, — пугает областная госавтоинспекция.
И хоть «Интернет всё помнит», Вечерние Ведомости не станут иллюстрировать эту новость кадрами из эффектного видео, дабы не подставляться под очередные непомерные штрафы.
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