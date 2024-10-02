Красавицу Ананас вместе с другом привлекли к ответственности за эффектную поездку по ЕКАД

Ссылки на ресурсы, где размещены посты с демонстрацией явного пренебрежения ПДД РФ, направлены в органы прокуратуры, для принятия мер реагирования по ограничению доступа к ним. Госавтоинспекция разъясняет, что распространение информации, влекущей административную или уголовную ответственность, запрещено. Размещенный опасный контент в социальных сетях и других источниках, будет признаваться запрещенным к распространению, доступ к таким ресурсам впоследствии будет ограничен, — пугает областная госавтоинспекция.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Известная блогерша Света Ананас (она же Светлана Ананас-Бонор) в минувшие выходные поделилась очередным эффектным видео. Ролик запечатлел её поездку с огромным бокалом (предположительно вина) на открытой платформе эвакуатора.За короткие секунды, что длится ролик, девушка в коротком платьице успевает покрутить бёдрами, пританцовывая, и отпить из своего огромного бокала. Неизвестно, сколько Ананас таким образом каталась за кадром, зато известно, что эвакуатор, на платформе которого она так лихо прокатилась, в итоге довёз её до отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Екатеринбурга. Её друга, сидевшего за рулём машины тоже попросили «пройти».Как сообщает сегодня Свердловская госавтоинспекция, и блогершу, и водителя эвакуатора привлекли к административной ответственности, причём — по разным пунктам КоаП РФ. Девушку наказали за нарушение правил ПДД пассажиром транспортного средства, а 26-летнего водителя — за нарушение правил перевозки. Кроме того, на отснятый ими контент, фактически введена цензура.И хоть «Интернет всё помнит», Вечерние Ведомости не станут иллюстрировать эту новость кадрами из эффектного видео, дабы не подставляться под очередные непомерные штрафы.