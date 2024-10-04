Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на пути к Кольцово

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на 10-м километре дороги «Екатеринбург – Кольцово – Демидовский» столкнулись три автомобиля.По предварительным данным, водитель ВАЗа не выдержал дистанцию до впередиидущего Hyundai Solaris, от удара последний догнал также впередиидущий Kia Rio, после чего врезался в бетонные блоки, служащие разделительным ограждением, и опрокинулся. Об этом рассказали в УГИБДД.В результате ДТП, к большой удаче, из людей никто не пострадал. Лишь машины получили механические повреждения.