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Три автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на пути к Кольцово
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на 10-м километре дороги «Екатеринбург – Кольцово – Демидовский» столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, водитель ВАЗа не выдержал дистанцию до впередиидущего Hyundai Solaris, от удара последний догнал также впередиидущий Kia Rio, после чего врезался в бетонные блоки, служащие разделительным ограждением, и опрокинулся. Об этом рассказали в УГИБДД.
В результате ДТП, к большой удаче, из людей никто не пострадал. Лишь машины получили механические повреждения.
По предварительным данным, водитель ВАЗа не выдержал дистанцию до впередиидущего Hyundai Solaris, от удара последний догнал также впередиидущий Kia Rio, после чего врезался в бетонные блоки, служащие разделительным ограждением, и опрокинулся. Об этом рассказали в УГИБДД.
В результате ДТП, к большой удаче, из людей никто не пострадал. Лишь машины получили механические повреждения.
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