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В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на первом километре трассы «Северский – Полевской» водитель Ford насмерть сбил велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части.
По предварительным данным, это произошло, когда водитель стал поворачивать налево. Он не обратил внимание на мужчину на велосипеде, ехавшего со встречной стороны, и сбил его. С места аварии велосипедиста в больницу, где он в последствии скончался, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель пояснить ничего не смог, так как сильно испугался. Известно, что у него 34 стажа вождения. ПДД он нарушал всего дважды в жизни.
По предварительным данным, это произошло, когда водитель стал поворачивать налево. Он не обратил внимание на мужчину на велосипеде, ехавшего со встречной стороны, и сбил его. С места аварии велосипедиста в больницу, где он в последствии скончался, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель пояснить ничего не смог, так как сильно испугался. Известно, что у него 34 стажа вождения. ПДД он нарушал всего дважды в жизни.
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