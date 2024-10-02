Возрастное ограничение 18+

В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста

10.05 Четверг, 3 октября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на первом километре трассы «Северский – Полевской» водитель Ford насмерть сбил велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части.

По предварительным данным, это произошло, когда водитель стал поворачивать налево. Он не обратил внимание на мужчину на велосипеде, ехавшего со встречной стороны, и сбил его. С места аварии велосипедиста в больницу, где он в последствии скончался, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель пояснить ничего не смог, так как сильно испугался. Известно, что у него 34 стажа вождения. ПДД он нарушал всего дважды в жизни.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Берёзовском районе водитель Kia насмерть сбил 23-летнюю девушку
02 октября 2024
УГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Туринском районе
25 сентября 2024
В Нижнетагильском районе «Ниссан» угодил под грузовик
26 сентября 2024
На трассе «Екатеринбург – Челябинск» сгорел автомобиль после ДТП: шесть человек пострадали
28 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж

Когда-то городские власти заявляли, что строительство развязки на «Калине» сорвал Навальный. Теперь маячит банкротство генподрядчика...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:38 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о хищении 2,4 миллиона рублей у организации ЖКХ
10:05 В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
09:38 Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
09:06 Два частных дома сгорели на Уралмаше
21:34 Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж
21:12 Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга
20:19 По заявлению городских чиновников, екатеринбуржцы обогреты почти полностью
20:03 Более сотни нарушений ПДД пресекли автоинспекторы Екатеринбурга за выходные
19:35 В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов
19:03 Воскресный субботник устроят в лесном сквере нового района Екатеринбурга
18:43 Про Алексея Балабанова повествует один из фильмов-конкурсантов фестиваля в Екатеринбурге
17:41 В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
17:10 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Данила Мухаметова, обвиняемого в работе на Украину
16:52 В уральской столице потушили пожар в Театре музкомедии
16:10 После сообщения о смерти человека при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге СК начал проверку
15:36 СМИ сообщают о смерти пострадавшего при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге
15:10 Из-за пожара в Театре музкомедии в центре Екатеринбурга перекрыли дороги
14:59 Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Театре музкомедии в Екатеринбурге
14:37 В столице Урала загорелся Театр музкомедии
14:11 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП
13:45 Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам
12:52 Избившим мужчину с инвалидностью жителем Нижнего Тагила заинтересовался глава СК
12:36 Ещё один природный пожар вспыхнул в Свердловской области
12:00 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
11:23 «Уральские авиалинии» задержали четыре рейса из-за боевых действий между Израилем и Ираном
10:56 СК разбирается в обстоятельствах нападения на мужчину в инвалидной коляске в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
19:47 Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов
10:30 В ХМАО бывший студент напал на преподавательницу Лангепасского политехнического колледжа
17:24 Росприроднадзор предлагает создавать из ненужных вещей ёлочные игрушки
19:15 Эксперты выяснили, какие отечественные машины пользуются наибольшим спросом
16:22 Россиянам хотят разрешить дарить свои пенсионные баллы родителям
14:33 Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября
19:21 Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг
16:37 Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября
15:46 «Первый год мы боролись с депрессией рынка»
20:49 Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
17:29 Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
16:20 Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
15:43 Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
Все новости России и мира
10:38 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о хищении 2,4 миллиона рублей у организации ЖКХ
10:06 Пермь ждет яркое бойцовское шоу
10:05 В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
09:38 Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
09:06 Два частных дома сгорели на Уралмаше
21:58 «Уралхим» и «Уралкалий» - в высшей группе ESG-индекса НКР и РБК
21:34 Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж
21:12 Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга
20:19 По заявлению городских чиновников, екатеринбуржцы обогреты почти полностью
20:03 Более сотни нарушений ПДД пресекли автоинспекторы Екатеринбурга за выходные
19:35 В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов
19:03 Воскресный субботник устроят в лесном сквере нового района Екатеринбурга
18:43 Про Алексея Балабанова повествует один из фильмов-конкурсантов фестиваля в Екатеринбурге
17:41 В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
17:10 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Данила Мухаметова, обвиняемого в работе на Украину
16:52 В уральской столице потушили пожар в Театре музкомедии
16:10 После сообщения о смерти человека при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге СК начал проверку
16:00 Подход ученых Пермского политеха и Университета Лафборо позволяет более эффективно моделировать поведение стента в стенозированной артерии
15:58 В Прикамье недвижимость для бизнеса оформляют в минимальные сроки
15:36 СМИ сообщают о смерти пострадавшего при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге
15:10 Из-за пожара в Театре музкомедии в центре Екатеринбурга перекрыли дороги
14:59 Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Театре музкомедии в Екатеринбурге
14:37 В столице Урала загорелся Театр музкомедии
14:11 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП
13:45 Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам
12:52 Избившим мужчину с инвалидностью жителем Нижнего Тагила заинтересовался глава СК
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK