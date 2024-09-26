Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Два автомобиля иностранного производства столкнулись этим вечером в центральной части уральской столицы. В результате столкновения одна из машин «прилегла отдохнуть».Инцидент произошёл сегодня, 2 октября, примерно в 19.45. По улице Белинского ехал автомобиль «Фольксваген Поло». Его водитель — 37-летний мужчина из посёлка Арти Свердловской области — нарушил правила дорожного движения и попытался миновать перекрёсток на красный сигнал светофора. Противозаконному манёвру помешала машина марки «Хавал», которая в тот же момент, без нарушений правил дорожного движения следовала по улице Декабристов. Траектории двух иномарок сошлись на пересечении двух улиц.От сильного удара китайский внедорожник перевернулся и остался лежать на боку. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, в том числе и 35-летний водитель перевернувшегося «Хавала». Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции начали сбор данных о случившемся. У обоих водителей взяли тесты на алкоголь. Ни у одного из них прибор не показал опьянения.