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Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Два автомобиля иностранного производства столкнулись этим вечером в центральной части уральской столицы. В результате столкновения одна из машин «прилегла отдохнуть».
Инцидент произошёл сегодня, 2 октября, примерно в 19.45. По улице Белинского ехал автомобиль «Фольксваген Поло». Его водитель — 37-летний мужчина из посёлка Арти Свердловской области — нарушил правила дорожного движения и попытался миновать перекрёсток на красный сигнал светофора. Противозаконному манёвру помешала машина марки «Хавал», которая в тот же момент, без нарушений правил дорожного движения следовала по улице Декабристов. Траектории двух иномарок сошлись на пересечении двух улиц.
От сильного удара китайский внедорожник перевернулся и остался лежать на боку. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, в том числе и 35-летний водитель перевернувшегося «Хавала». Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции начали сбор данных о случившемся. У обоих водителей взяли тесты на алкоголь. Ни у одного из них прибор не показал опьянения.
Инцидент произошёл сегодня, 2 октября, примерно в 19.45. По улице Белинского ехал автомобиль «Фольксваген Поло». Его водитель — 37-летний мужчина из посёлка Арти Свердловской области — нарушил правила дорожного движения и попытался миновать перекрёсток на красный сигнал светофора. Противозаконному манёвру помешала машина марки «Хавал», которая в тот же момент, без нарушений правил дорожного движения следовала по улице Декабристов. Траектории двух иномарок сошлись на пересечении двух улиц.
От сильного удара китайский внедорожник перевернулся и остался лежать на боку. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, в том числе и 35-летний водитель перевернувшегося «Хавала». Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции начали сбор данных о случившемся. У обоих водителей взяли тесты на алкоголь. Ни у одного из них прибор не показал опьянения.
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