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В Берёзовском районе водитель Kia насмерть сбил 23-летнюю девушку

09.27 Среда, 2 октября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на 31-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Берёзовском районе 63-летний водитель Kia сбил 23-летнюю девушку, переходившую через дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия, сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.

Известно, что погибшая возвращалась домой с работы. Приехав на автобусе в посёлок Монетный, она стала переходить через дорогу. По словам водителя, он не увидел девушку в темноте.

После осмотра места аварии инспекторы ДПС зафиксировали такие недостатки содержания улично-дорожной сети, как отсутствие наружного освещения и занижение обочины. По этому поводу организации, отвечающей за этот участок дороги, выдали предписание.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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