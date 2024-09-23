В Берёзовском районе водитель Kia насмерть сбил 23-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером на 31-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Берёзовском районе 63-летний водитель Kia сбил 23-летнюю девушку, переходившую через дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия, сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.Известно, что погибшая возвращалась домой с работы. Приехав на автобусе в посёлок Монетный, она стала переходить через дорогу. По словам водителя, он не увидел девушку в темноте.После осмотра места аварии инспекторы ДПС зафиксировали такие недостатки содержания улично-дорожной сети, как отсутствие наружного освещения и занижение обочины. По этому поводу организации, отвечающей за этот участок дороги, выдали предписание.