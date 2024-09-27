Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мужчина до ЗЧМТ и сотрясения избил пенсионера на улице
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге пьяный мужчина по неизвестным причинам избил 77-летнего дедушку и убежал. Инцидент произошёл сегодня возле гаражей на улице Первомайской.
Как сообщает URA.RU, пожилой мужчина с кем-то разговаривал по телефону, когда к нему подошёл агрессивный мужчина. Он несколько раз ударил пенсионера по лицу, после чего ушёл. Дедушку увезли в 36-ю больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице.
В городском УМВД заявили, что подозреваемый уже задержан. Сейчас полицейские устанавливают личность негодяя и выясняют его мотивы.
Как сообщает URA.RU, пожилой мужчина с кем-то разговаривал по телефону, когда к нему подошёл агрессивный мужчина. Он несколько раз ударил пенсионера по лицу, после чего ушёл. Дедушку увезли в 36-ю больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и кровоподтеки на лице.
В городском УМВД заявили, что подозреваемый уже задержан. Сейчас полицейские устанавливают личность негодяя и выясняют его мотивы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За смерть родителя отправили в колонию жителя Качканара
27 сентября 2024
27 сентября 2024
В Екатеринбурге на Бардина сбили 12-летнего мальчика
30 сентября 2024
30 сентября 2024