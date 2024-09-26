В Екатеринбурге на Бардина сбили 12-летнего мальчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 29 сентября, вечером в Екатеринбурге во дворе у 14-го по улице Бардина водитель Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика. В результате мальчика увезли в ДГКБ №9.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мальчик попал под машину, когда выбежал из-за угла дома. Для водителя встреча с ребёнком оказалась не меньшей неожиданностью. Он тут же нажал на тормоза, но избежать столкновения не смог.По словам матери школьника, она отпустила сына с ночевкой к бабушке, к которой он должен был поехать на автобусе.