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В Екатеринбурге на Бардина сбили 12-летнего мальчика
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 29 сентября, вечером в Екатеринбурге во дворе у 14-го по улице Бардина водитель Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика. В результате мальчика увезли в ДГКБ №9.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мальчик попал под машину, когда выбежал из-за угла дома. Для водителя встреча с ребёнком оказалась не меньшей неожиданностью. Он тут же нажал на тормоза, но избежать столкновения не смог.
По словам матери школьника, она отпустила сына с ночевкой к бабушке, к которой он должен был поехать на автобусе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мальчик попал под машину, когда выбежал из-за угла дома. Для водителя встреча с ребёнком оказалась не меньшей неожиданностью. Он тут же нажал на тормоза, но избежать столкновения не смог.
По словам матери школьника, она отпустила сына с ночевкой к бабушке, к которой он должен был поехать на автобусе.
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