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Свердловская область: Пожар в Малой Белоносовой — спасены двое людей
Скриншот из видео: МЧС России
В деревне Малая Белоносова произошёл пожар в частном доме, который начался с придомовых построек. Огонь быстро перекинулся на жилое помещение, отрезав погорельцам путь к спасению. Об этом сообщает телеграм-канал «МЧС России».
Спасатели МЧС по Свердловской области оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации взрослых через окно, используя дыхательные аппараты. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и 4 единицы специальной техники, которые продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции.
Напомним, что вчера ночтью в Верхнем Тагиле в результате пожара погибли двое мужчин. Следственные органы устанавливают обстоятельства того инцидента.
Спасатели МЧС по Свердловской области оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации взрослых через окно, используя дыхательные аппараты. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и 4 единицы специальной техники, которые продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции.
Напомним, что вчера ночтью в Верхнем Тагиле в результате пожара погибли двое мужчин. Следственные органы устанавливают обстоятельства того инцидента.
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