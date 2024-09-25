ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом в Нижнетагильском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская Госавтоинспекция объявила о начале розыска свидетелей аварии, произошедшей 29 сентября с 04:30 до 05:00 на 44 км автодороги «с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – Алапаевск» в Нижнетагильском районе. По предварительным данным, водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.В результате инцидента пешеход, чья личность пока не установлена, от полученных травм скончался на месте. В связи с этим органы внутренних дел начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного.Госавтоинспекция настоятельно призывает водителя, причастного к ДТП, явиться в полицию для дачи объяснений. Кроме того, все, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, могут сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7 (3435) 47-70-01 или 97-65-84. Гарантируется полная конфиденциальность.