Появились новые подробности ДТП в Свердловской области с шестью пострадавшими

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области сообщили новые детали о аварии, которая произошла 28 сентября на 138 км трассы «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал». В результате столкновения пострадали шесть человек, включая водителя. ДТП случилось на международной поездке по маршруту Екатеринбург — Казахстан.По данным автоинспекции, виновником происшествия стал 23-летний водитель автомобиля «Тойота Альфард», двигавшийся по направлению к Челябинску. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком марки «Джак». После удара легковой автомобиль загорелся, что привело к серьёзным травмам у пассажиров. Четверо из них получили термические ожоги, у всех пострадавших также зафиксированы переломы и ушибы.Автомобилем управлял 23-летний гражданин другой страны, работавший в транспортной компании и имеющий стаж вождения 1 год и 5 месяцев. В момент аварии он осуществлял международную перевозку пассажиров в республику Казахстан. Ранее он лишь один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.Госавтоинспекция продолжает проверку по факту ДТП. Водителю легковушки грозит административная ответственность за причинение вреда здоровью, а водитель грузовика, житель Челябинской области, понесет наказание за отсутствие тахографа и путевой документации. Оба водителя на момент аварии были трезвы.