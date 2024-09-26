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В ДТП на Дублёре Сибирского тракта пострадали два ребёнка
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне на Дублёре Сибирского тракта столкнулись «Хёндай» и «Мицубиси». В результате аварии пострадали две девочки 15 и 10 лет.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель «Хёндая» при перестроении в левую полосу не уступил дорогу «Мицубиси», который ехал в попутном направлении, и они столкнулись. В результате пострадали две девочки, ехавшие в «Хёндае». Их увезли в больницу. Со слов водителя «Хёндая», следовавший за ним автомобиль врезался в него лишь через десять секунд после того, как он перестоялся в другой ряд.
По словам мамы детей, девочки были на приёме у врача, после которого она вызвала им такси, чтобы они безопасно доехали до дома. Женщина никак не ожидала, что её дочери попадут в аварию.
На водителя «Хёндая» составили административный материал по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за вождение без путевого листа и по административный части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель «Хёндая» при перестроении в левую полосу не уступил дорогу «Мицубиси», который ехал в попутном направлении, и они столкнулись. В результате пострадали две девочки, ехавшие в «Хёндае». Их увезли в больницу. Со слов водителя «Хёндая», следовавший за ним автомобиль врезался в него лишь через десять секунд после того, как он перестоялся в другой ряд.
По словам мамы детей, девочки были на приёме у врача, после которого она вызвала им такси, чтобы они безопасно доехали до дома. Женщина никак не ожидала, что её дочери попадут в аварию.
На водителя «Хёндая» составили административный материал по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за вождение без путевого листа и по административный части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки.
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