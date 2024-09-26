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В Нижнетуринском районе школьник едва не погиб в пожаре из-за фонарика
Фото: Владислав Постников
В посёлке Ис Нижнетуринского района Свердловской области 14-летний юноша едва не погиб в пожаре из-за фонарика. Подросток чудом миновал погибель.
Как сообщает местное издание «Ясно Новости», пожар произошёл в ночь 26 сентября в двухквартирном жилом доме. Известно, что юноше пришлось пробираться через охваченное огнём помещение, но он всё же сумел выбраться из дома. В результате он получил ожоги и был госпитализирован.
Тушить пожар приезжали 6 специалистов МЧС и 2 спецмашины. Огонь потушили за 8 минут. Предполагается, что возгорание произошло из-за оставленного на ночь на зарядке фонарика.
Как сообщает местное издание «Ясно Новости», пожар произошёл в ночь 26 сентября в двухквартирном жилом доме. Известно, что юноше пришлось пробираться через охваченное огнём помещение, но он всё же сумел выбраться из дома. В результате он получил ожоги и был госпитализирован.
Тушить пожар приезжали 6 специалистов МЧС и 2 спецмашины. Огонь потушили за 8 минут. Предполагается, что возгорание произошло из-за оставленного на ночь на зарядке фонарика.
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