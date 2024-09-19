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В Ивделе остановили машину с пьяной дамой за рулём
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
Бдительность граждан помогла избежать беды в Ивделе. Там сильно подвыпившая женщина решила покататься на своей иномарке. Пьяный заезд пресекли после звонка одного из горожан.
Звонок о пьяной автоледи в отделение Госавтоинспекции Ивделя поступил днём вторника, 24 сентября. Гражданин сообщил, что за рулём автомобиля марки «Toyota Venza» по дорогам города едет женщина в явно нетрезвом состоянии. Автоинспекторы отреагировали на сообщение и на улице Атымской действительно засекли машину, о которой говорил звонивший.
За рулём остановленного автомобиля сидела 22-летняя девушка. Мало того, что автоинспекторы ещё до применения приборов определили, что она пьяна. У молодой автоледи ещё и не оказалось прав на управления машиной — она не то, чтобы забыла их где-то, а попросту не сдавала на право вождения. Когда девушка прошла тест на опьянение, оказалось, что пары алкоголя превышают в её дыхании норму более, чем в шесть раз.
Про нарушительницу Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что она уроженка Ханты-Мансийского автономного округа. В момент, когда её остановили и исключили из дорожного процесса, она направлялась в Екатеринбург. И с большой долей вероятности, поездка эта закончилась бы куда плачевней, если бы не звонок в автоинспекцию бдительного гражданина.
Звонок о пьяной автоледи в отделение Госавтоинспекции Ивделя поступил днём вторника, 24 сентября. Гражданин сообщил, что за рулём автомобиля марки «Toyota Venza» по дорогам города едет женщина в явно нетрезвом состоянии. Автоинспекторы отреагировали на сообщение и на улице Атымской действительно засекли машину, о которой говорил звонивший.
За рулём остановленного автомобиля сидела 22-летняя девушка. Мало того, что автоинспекторы ещё до применения приборов определили, что она пьяна. У молодой автоледи ещё и не оказалось прав на управления машиной — она не то, чтобы забыла их где-то, а попросту не сдавала на право вождения. Когда девушка прошла тест на опьянение, оказалось, что пары алкоголя превышают в её дыхании норму более, чем в шесть раз.
Про нарушительницу Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что она уроженка Ханты-Мансийского автономного округа. В момент, когда её остановили и исключили из дорожного процесса, она направлялась в Екатеринбург. И с большой долей вероятности, поездка эта закончилась бы куда плачевней, если бы не звонок в автоинспекцию бдительного гражданина.
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