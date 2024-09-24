Мать с тремя детьми пострадали в ДТП на улице Берёзовой в Екатеринбурге





– сказали в пресс-группе. «В результате ДТП для оказания помощи в больницу доставлены четверо пассажиров "Мазды" – дети 7,10 и 12 лет и их мать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Берёзовской перевернулась «Мазда». В результате пострадали трое детей и их мать, находившиеся в машине.Как сообщили в городской ГИБДД, водитель «Мазды» при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением. По предварительным данным, «Мазда» наехала на бордюр, столкнулась со впередиидущим «Хавал» и опрокинулась.