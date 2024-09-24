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Мать с тремя детьми пострадали в ДТП на улице Берёзовой в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Берёзовской перевернулась «Мазда». В результате пострадали трое детей и их мать, находившиеся в машине.
Как сообщили в городской ГИБДД, водитель «Мазды» при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением. По предварительным данным, «Мазда» наехала на бордюр, столкнулась со впередиидущим «Хавал» и опрокинулась.
Как сообщили в городской ГИБДД, водитель «Мазды» при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением. По предварительным данным, «Мазда» наехала на бордюр, столкнулась со впередиидущим «Хавал» и опрокинулась.
«В результате ДТП для оказания помощи в больницу доставлены четверо пассажиров "Мазды" – дети 7,10 и 12 лет и их мать»,
– сказали в пресс-группе.
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