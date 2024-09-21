УГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Туринском районе

– сообщили в областном УГИБДД.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений, кроме того граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающих какой-либо информацией, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России "Туринский" по телефону: + 7(34348) 2-14-93, 2-17-62. Конфиденциальность гарантируется»,