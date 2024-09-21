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УГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Туринском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 20.00, на первом километре трассы «Туринск – Луговая – Коркинское» неизвестный водитель сбил женщину, вследствие она скончалась.
Сейчас покинувшего место ДТП водителя разыскивают.
Сейчас покинувшего место ДТП водителя разыскивают.
«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений, кроме того граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающих какой-либо информацией, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России "Туринский" по телефону: + 7(34348) 2-14-93, 2-17-62. Конфиденциальность гарантируется»,
– сообщили в областном УГИБДД.
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