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Уже почти год екатеринбурженка не может найти двух своих детей, которых после развода насильно отобрал её бывший муж

18.16 Вторник, 24 сентября 2024
Фото: предоставлено адвокатом Алёны Сухаревой
Приставы Свердловской области разыскивают 42-летнего Дениса Сухарева и двух его семилетних детей – братьев-близнецов Макара и Матвея Сухаревых. По решению суда, вступившему в силу, они должны проживать вместе с матерью, Алёной Сухаревой, но отец не согласился с этим решением и, применив насилие, забрал их себе, сообщили в информационном центре Следственного комитета.

По словам Алёны Сухаревой, её бывший муж (супруги развелись в 2020 году) забрал детей, когда она находилась с ними в Краснодаре, ещё 19 октября 2023 года. С тех пор она не знает их местонахождение. В августе 2024 года приставы объявили в розыск Дениса Сухарева и близнецов Макара и Матвея, но пока он не увенчался успехом.



Денис Сухарев в разговоре с изданием «КП-Екатеринбург» заявлял, что «никакого розыска нет, это мама ведёт такую пропаганду и фальсифицирует данные – обманным способом уведомляет приставов, что якобы не видит и не слышит своих детей». Однако на момент публикации в реестре розыскных дел Сухарев и забранные им дети значатся:


Скриншот из реестра розыскных дел по состоянию на 24 сентября 2024 года.


Алёна Сухарева опасается за успешность поиска ещё и потому, что расследование уголовного дела о самоуправстве (330 УК РФ) против Дениса Сухарева было изъято из СК и передано в МВД. Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых в отношении Алёны и её детей.

Передать информацию о возможном местонахождении разыскиваемых можно по телефонам: +7(343)362-28-19, +7(343)378-13-19, +7(343)362-28-68 (дежурная часть ГУ ФССП по Свердловской области) или +79120337402 (Межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУ ФССП по Свердловской области).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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