С начала года в Свердловской области произошло более 1,3 тысячи пожаров из-за неосторожного курения

В связи с такой неприятной статистикой спасатели напоминают:

– не бросайте непотушенные сигареты и спички из окон;

– место для курения должно быть оборудовано пепельницей;

– покидая помещение, нужно убедиться в том, что сигарета потушена;

– курить только в специально отведенных местах.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Свердловской области произошло 1363 пожара из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Такую статистику приводит областное МЧС.Вследствие этих пожаров погибло более 70 человек.