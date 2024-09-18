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С начала года в Свердловской области произошло более 1,3 тысячи пожаров из-за неосторожного курения
Фото: Владислав Постников
С начала года в Свердловской области произошло 1363 пожара из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Такую статистику приводит областное МЧС.
Вследствие этих пожаров погибло более 70 человек.
Вследствие этих пожаров погибло более 70 человек.
В связи с такой неприятной статистикой спасатели напоминают:
– не бросайте непотушенные сигареты и спички из окон;
– место для курения должно быть оборудовано пепельницей;
– покидая помещение, нужно убедиться в том, что сигарета потушена;
– курить только в специально отведенных местах.
– не бросайте непотушенные сигареты и спички из окон;
– место для курения должно быть оборудовано пепельницей;
– покидая помещение, нужно убедиться в том, что сигарета потушена;
– курить только в специально отведенных местах.
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