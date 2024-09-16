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В Екатеринбурге на Металлургов с высоты сорвался строитель
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге погиб 46-летний мужчина, работавший на стройке многоквартирного дома на Металлургов, 63\1. Он сорвался с высоты 11 этажа.
Трагедия произошла в понедельник, 23 сентября. По данным информационного агентства URA.RU, мужчина работал со страховочным поясом, который, как оказался, не был закреплен. Подул сильный ветер, и стоявший на краю строитель не удержался.
Известно, что погибший был родом из Таджикистана.
СК организовал проверку. Следователи уже изучают документацию, касающуюся соблюдения требований техники безопасности на данном объекте, и опрашивают очевидцев. По предварительным данным, о криминале речи не идёт.
Трагедия произошла в понедельник, 23 сентября. По данным информационного агентства URA.RU, мужчина работал со страховочным поясом, который, как оказался, не был закреплен. Подул сильный ветер, и стоявший на краю строитель не удержался.
Известно, что погибший был родом из Таджикистана.
СК организовал проверку. Следователи уже изучают документацию, касающуюся соблюдения требований техники безопасности на данном объекте, и опрашивают очевидцев. По предварительным данным, о криминале речи не идёт.
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