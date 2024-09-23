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В Екатеринбурге возле детского сада рухнула стена дома
Фото: «Штаб Берёзовая Роща»
В Екатеринбурге возле детского сада имени Александра Невского рухнул фрагмент наружной кирпичной кладки стены многоквартирного дома по улице Академика Вонсовского, 75.
Судя по кадрам, опубликованном в телеграм-канале «Штаб Берёзовая Роща», кирпичи обрушились на тротуар возле дома. К счастью, в этот момент из людей там никого не было. Однако произошедшее напугало местных жителей.
Люди предполагают, что кирпичная кладка могла обрушиться из-за сильного ветра.
Судя по кадрам, опубликованном в телеграм-канале «Штаб Берёзовая Роща», кирпичи обрушились на тротуар возле дома. К счастью, в этот момент из людей там никого не было. Однако произошедшее напугало местных жителей.
«Я как раз выходил из калитки, которую разнесло через несколько секунд. Был в наушниках, думал гром, смотрю, а небо ясное. Обернулся, а там сюрпризик за спиной»,
– написал один из очевидцев.
Люди предполагают, что кирпичная кладка могла обрушиться из-за сильного ветра.
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