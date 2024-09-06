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На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
11 сентября в одном из цехов АО «Первоуральский новотрубный завод» произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник. Как сообщает Государственная инспекция труда в Свердловской области, машинистка крана при погрузке труб в полувагон не заметила стропальщика, находившегося внутри, и допустил касание пакета труб с бортом вагона. Стропальщик упал на груз и получил множественные переломы.
Комиссия приступила к расследованию обстоятельств происшествия, чтобы установить причины несчастного случая и дать оценку действиям работников. Проверка предприятия уже началась.
Этот инцидент стал не единственным за последнее время: 4 июля на заводе произошел другой несчастный случай, связанный с выплеском серной кислоты, в результате чего пострадал травильщик.
Комиссия приступила к расследованию обстоятельств происшествия, чтобы установить причины несчастного случая и дать оценку действиям работников. Проверка предприятия уже началась.
Этот инцидент стал не единственным за последнее время: 4 июля на заводе произошел другой несчастный случай, связанный с выплеском серной кислоты, в результате чего пострадал травильщик.
В апреле месяце гострудинспекцией проведена плановая проверка данного предприятия выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда, выданы предписания для их устранения. Как показывает практика не все пункты предписаний исполнены должным образом, так после проведенной внеплановой незамедлительной проверки после несчастного случая с травильщиком трудовая инспекция выявила нарушение по выдаче средств индивидуальной защиты пострадавшему не обеспечивающих защиту с кислотостостойкостью более 92%,
— сообщает Государственная инспекция труда
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