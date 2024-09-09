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В Североуральске пожар уничтожил два дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ночью 14 сентября в Североуральске произошел крупный пожар, уничтоживший два частных дома и надворные постройки. Как сообщает МЧС по Свердловской области, огонь вспыхнул на улице Первомайской около 01:57. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и 14 спасателей.
Уже к 02:28 огонь удалось локализовать, а полная ликвидация открытого горения завершилась к 03:25. Пожарные продолжали работу до утра — в 06:25 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
На место происшествия прибыли четыре пожарные машины и 14 спасателей.
Уже к 02:28 огонь удалось локализовать, а полная ликвидация открытого горения завершилась к 03:25. Пожарные продолжали работу до утра — в 06:25 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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