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В смертельном ДТП под Ревдой встретились Ниссан и КАМАЗ
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на 16-м километре трассы Ревда – Мариинск – Краснояр в лобовом столкновении встретились Ниссан и КАМАЗ. В результате ДТП погиб молодой водитель иномарки, а его пассажирка получила серьёзные травмы.
По предварительным данным, водитель Ниссана – молодой человек, 2000 года рождения, с шестилетним стажем вождения – отвлёкся от дороги и выехал на встречную волосу, где ехал КАМАЗ под управлением 39-летнего мужчины. От столкновения всю переднюю часть Ниссана смяло до неузнаваемости. Пережить такую аварию водитель иномарки не смог – он скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи. Однако в ДТП выжила его пассажирка, 2005 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
«На месте инцидента сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия», – сообщили в областном УГИБДД.
По предварительным данным, водитель Ниссана – молодой человек, 2000 года рождения, с шестилетним стажем вождения – отвлёкся от дороги и выехал на встречную волосу, где ехал КАМАЗ под управлением 39-летнего мужчины. От столкновения всю переднюю часть Ниссана смяло до неузнаваемости. Пережить такую аварию водитель иномарки не смог – он скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи. Однако в ДТП выжила его пассажирка, 2005 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«На месте инцидента сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия», – сообщили в областном УГИБДД.
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