В смертельном ДТП под Ревдой встретились Ниссан и КАМАЗ

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня на 16-м километре трассы Ревда – Мариинск – Краснояр в лобовом столкновении встретились Ниссан и КАМАЗ. В результате ДТП погиб молодой водитель иномарки, а его пассажирка получила серьёзные травмы.По предварительным данным, водитель Ниссана – молодой человек, 2000 года рождения, с шестилетним стажем вождения – отвлёкся от дороги и выехал на встречную волосу, где ехал КАМАЗ под управлением 39-летнего мужчины. От столкновения всю переднюю часть Ниссана смяло до неузнаваемости. Пережить такую аварию водитель иномарки не смог – он скончался на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи. Однако в ДТП выжила его пассажирка, 2005 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.«На месте инцидента сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия», – сообщили в областном УГИБДД.