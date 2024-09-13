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В Екатеринбурге на стройке на Азина обнаружили тело подростка

15.22 Пятница, 13 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге на строительной площадке по улице Азина нашли тело юноши. Рабочие предполагают, что подросток тайно пробрался на стройку и свёл счёты с жизнью.

«На стройплощадке нашли тело 17-летнего парня из Салехарда. Работали следователи, в телефоне нашли предсмертную запуску, в кармане – фотографию с девушкой. Вероятно, что он перелез через забор, так как сама площадка была закрыта», – приводит слова собеседника Е1.

В СК инцидент ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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22:41 Компания «РЖД» расплатилась за полученную в Свердловском транспортном районе травму
20:14 В Чкаловском районе Екатеринбурга разбился рабочий
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19:12 Судебные приставы поучат свердловчан отбиваться от назойливых коллекторов
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