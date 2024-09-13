Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на стройке на Азина обнаружили тело подростка
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге на строительной площадке по улице Азина нашли тело юноши. Рабочие предполагают, что подросток тайно пробрался на стройку и свёл счёты с жизнью.
«На стройплощадке нашли тело 17-летнего парня из Салехарда. Работали следователи, в телефоне нашли предсмертную запуску, в кармане – фотографию с девушкой. Вероятно, что он перелез через забор, так как сама площадка была закрыта», – приводит слова собеседника Е1.
В СК инцидент ещё не комментировали.
«На стройплощадке нашли тело 17-летнего парня из Салехарда. Работали следователи, в телефоне нашли предсмертную запуску, в кармане – фотографию с девушкой. Вероятно, что он перелез через забор, так как сама площадка была закрыта», – приводит слова собеседника Е1.
В СК инцидент ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пропавшего накануне 12-летнего екатеринбуржца нашли
13 сентября 2024
13 сентября 2024
В Екатеринбурге, попав в слепую зону грузовика, в реанимации оказался 16-летний подросток
11 сентября 2024
11 сентября 2024