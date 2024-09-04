На ЕКАДе опрокинулся грузовик с утеплителем

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на 33-м километре км Екатеринбургской кольцевой автодороги опрокинулся грузовик, перевозивший утеплитель.Судя по кадрам с места происшествия, в результате ДТП конструкция, которая удерживала груз развалилась, и упаковки с утеплителем рассыпались по проезжей части. Обстоятельства, при которых произошла авария, ещё выясняются.О состоянии водителя пока ничего неизвестно. Сейчас его осматривают медики на наличие травм, рассказали в УГИБДД.