В Чкаловском районе Екатеринбурга разбился рабочий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Трагедией закончился рабочий день для подрядной организации, занимающейся строительными работами в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. Один из её работников упал с высоты и разбился насмерть.Гибель рабочего произошла на строительной площадке, расположенной на перекрёстке улиц Молодогвардейцев и Панфиловцев. Здесь возводится новое высотное здание, на строительстве которого был занят и погибший. Сегодня вечером для выполнения своих профессиональных задач он поднялся не фасадном подъёмнике на уровень 24 этажа. В какой-то момент трос с одной стороны подъёмника оборвался, из-за чего находившийся в «люльке» мужчина вывалился и упал вниз.Инцидент случился примерно в 17.00. А уже через полтора часа прокуратура Свердловской области сообщила, что в связи с гибелью рабочего проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда. Сотрудники прокуратуры Чкаловского района выясняют обстоятельства произошедшего, и пытаются установить, кто виновен в случившемся.