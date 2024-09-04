Пассажир ВАЗа не пережил встречи с лосем на свердловской трассе





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, которые проявляют особую активность на рассвете и закате, часто движутся в условиях сумерек и темноты, и обращает внимание автомобилистов на выбор безопасной скорости, которая позволит своевременно принять меры к избеганию ДТП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Краснотурьинском районе на 25-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель» встреча ВАЗа с лосем, перебегавшим через дорогу, закончилась смертельным ДТП.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, от столкновения с диким животным автомобиль съехал в лесополосу. В результате ДТП погиб один из пассажиров ВАЗа, ехавший на переднем сидении, и дикое животное. Водитель и другой пассажир не пострадали. Известно, что погибший пассажир и водитель легковой автомашины – жители города Карпинска. Они возвращались домой из Серова.В ходе осмотра места ДТП представители дорожной инспекции обратили внимание, что авария произошла в зоне действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные». Водитель был обязан это учесть.Материалы по факту произошедшего в ближайшее время направят в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира области. Скорее всего, водителю придётся заплатить за погибшее животное.