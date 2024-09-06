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В Екатеринбурге парня на электросамокате сбил грузовик
Кадр из видео: «Злой Екатеринбург»
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улицы Походная и Южного проезда молодой человек на электросамокате угодил под грузовик.
Как сообщает Инцидент Екатеринбург со ссылкой на городскую ГИБДД, парень выехал на пешеходный переход, не став перед этим спешиваться с электросамоката. На видео с моментом аварии, которое опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» также видно, что молодой человек даже не стал притормаживать. Водитель грузовика, судя по «красному» сигналу светофора у встречного движения, ехал на красный.
Известно, что парня увезли в 24-ю больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Как сообщает Инцидент Екатеринбург со ссылкой на городскую ГИБДД, парень выехал на пешеходный переход, не став перед этим спешиваться с электросамоката. На видео с моментом аварии, которое опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» также видно, что молодой человек даже не стал притормаживать. Водитель грузовика, судя по «красному» сигналу светофора у встречного движения, ехал на красный.
Известно, что парня увезли в 24-ю больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
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