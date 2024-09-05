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Утренний «хлопок» на ВИЗе взбудоражил екатеринбуржцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сегодня утром, примерно в шесть часов, в Екатеринбурге на ВИЗе в районе строящегося объекта на улице Крауля прозвучал «хлопок», напугавший жильцов ближайших домов. Немногим позже к стройке съехались экстренные службы.
По словам очевидцев, на стройке что-то взорвалось, после чего там засуетились люди в чёрных масках. У наблюдавшего со стороны горожанина сложилось впечатление, что они кого-то искали. После этого, с его слов, приехали сотрудники полиции, а потом три машины реанимации, также прилетал вертолёт, который, как полагает очевидец, на нашёл, где можно приземлиться, пишет Е1.
Позже произошедшее прокомментировала антитеррористическая комиссия Свердловской области, заявив, что представители профильных ведомств уже устраняют последствия. Что конкретно произошло на стройке, комиссия уточнять не стала.
«По данным оперативных служб, около 06.00 неподалёку от гаражного кооператива в районе ВИЗа произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто», – сообщается в телеграм-канале Антитеррор Урал.
Там также сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек и были повреждены три транспортных средства.
«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – написано в заключении.
По словам очевидцев, на стройке что-то взорвалось, после чего там засуетились люди в чёрных масках. У наблюдавшего со стороны горожанина сложилось впечатление, что они кого-то искали. После этого, с его слов, приехали сотрудники полиции, а потом три машины реанимации, также прилетал вертолёт, который, как полагает очевидец, на нашёл, где можно приземлиться, пишет Е1.
Позже произошедшее прокомментировала антитеррористическая комиссия Свердловской области, заявив, что представители профильных ведомств уже устраняют последствия. Что конкретно произошло на стройке, комиссия уточнять не стала.
«По данным оперативных служб, около 06.00 неподалёку от гаражного кооператива в районе ВИЗа произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто», – сообщается в телеграм-канале Антитеррор Урал.
Там также сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек и были повреждены три транспортных средства.
«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – написано в заключении.
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