В Екатеринбурге Hyundai попал в ДТП из-за отказавших тормозов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 10 сентября, вечером в Екатеринбурге Hyundai врезался в стену 232-го дома по улице Восточной. По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза.Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. Предполагается, что из-за отказа тормозной системы 35-летний водитель растерялся и свернул с дороги, вследствие чего выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома. К счастью, в ДТП никто не пострадал.Обстоятельства аварии ещё выясняются.В связи со случившимся госавтоинспекторы призывают водителей следить за техническим состоянием своих транспортных средств.