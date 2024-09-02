Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге Hyundai попал в ДТП из-за отказавших тормозов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 10 сентября, вечером в Екатеринбурге Hyundai врезался в стену 232-го дома по улице Восточной. По предварительным данным, у автомобиля отказали тормоза.
Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. Предполагается, что из-за отказа тормозной системы 35-летний водитель растерялся и свернул с дороги, вследствие чего выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства аварии ещё выясняются.
В связи со случившимся госавтоинспекторы призывают водителей следить за техническим состоянием своих транспортных средств.
Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. Предполагается, что из-за отказа тормозной системы 35-летний водитель растерялся и свернул с дороги, вследствие чего выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства аварии ещё выясняются.
В связи со случившимся госавтоинспекторы призывают водителей следить за техническим состоянием своих транспортных средств.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге BMW снёс ограждение и школьника на велосипеде
02 сентября 2024
02 сентября 2024
В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести машин
09 сентября 2024
09 сентября 2024
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
06 сентября 2024
06 сентября 2024