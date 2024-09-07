Бензовоз и автобус столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень

«После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов Госавтоинспекции ОВД Богдановича, а также огнеборцы районной МЧС. Инспекторы ДПС обеспечивают реверсивное движение транспортных потоков», — приводит слова руководителя пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых официальный канал ГУ МВД России по Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 10 сентября, во второй половине дня на загородной трассе под Екатеринбургом столкнулись пассажирский автобус и бензовоз иностранного производства. Несколько человек получили травмы, в том числе — несовершеннолетний подросток.Согласно данным ГИБДД Свердловской области, ДТП на 93 километре трассы Екатеринбург-Тюмень случилось в 16.20. Виновником происшествия предварительно «назначили» водителя бензовоза марки «Мерседес», который проехал на запрещающий сигнал светофора. «Проскочить» ему не удалось — впереди тягача появилось препятствие в виде междугородного автобуса, следовавшего рейсом «Сухой Лог — Богданович».При столкновении пострадали пять человек из числа пассажиров автобуса. Среди них — 15-летний мальчик. Всем пятерым оказали первую медицинскую помощь специалисты из приехавшей к месту происшествия «Скорой».Сообщается также, что случись ДТП с данным бензовозом сутками раньше, большой беды было бы не избежать. Цистерну тягача буквально накануне освободили от большого объёма топлива.