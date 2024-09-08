В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести машин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разбираются в массовой аварии, которая произошла сегодня, 9 сентября, в 11.20 на улице Репина, в районе 19-го дома. Там столкнулись сразу шесть автомобилей.Как сообщает областное управление ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель Renault Mégane, мужчина 1975 года рождения. Его с травмами головы и позвоночника увезли в 24-ю ГКБ.«Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию и скоростной режим», – просят в пресс-группе.