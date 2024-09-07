Возрастное ограничение 18+
Три дома сгорели при пожаре в Полевском
Фото: Владислав Постников
Минувшей ночью в Полевском на улице Рабочей вспыхнул крупный пожар, в ходе которого сгорели три частных жилых дома. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Согласно оперативной информации управления МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.22, локализовать огонь удалось в 01.55 и потушить – в 02.10. Поливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04.42.
В тушении было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.
Согласно оперативной информации управления МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.22, локализовать огонь удалось в 01.55 и потушить – в 02.10. Поливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04.42.
В тушении было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Камышлове ночью сгорел жилой дом на площади 200 квадратных метров
07 сентября 2024
07 сентября 2024
При пожаре в Нижнем Тагиле погиб пятилетний ребёнок
06 сентября 2024
06 сентября 2024
После пожара ну Уралмаше специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух в Орджоникидзевском районе
09 сентября 2024
09 сентября 2024
В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
06 сентября 2024
06 сентября 2024