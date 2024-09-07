Три дома сгорели при пожаре в Полевском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Полевском на улице Рабочей вспыхнул крупный пожар, в ходе которого сгорели три частных жилых дома. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.Согласно оперативной информации управления МЧС Свердловской области, информация о возгорании поступила в 01.22, локализовать огонь удалось в 01.55 и потушить – в 02.10. Поливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 04.42.В тушении было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.