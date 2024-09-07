Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на трассе Серов – Сосьва

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовская городская прокуратура обещала проконтролировать расследование ДТП на 16-м километре трассы Серов – Сосьва, в котором пострадали семь человек.По предварительным данным, водитель OMODA C5 выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал RENAULT DASTER, в салоне которого в этот момент находились четыре человека. В результате аварии пострадали семеро человек, двое из которых – несовершеннолетние.«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования», – сообщили в ведомстве.