На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись Chevrolet и Subaru





— добавляет пресс-служба Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортным средством, а также строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утром около 11.00 на проспекте Космонавтов, между улицой Бакинских Комиссаров и ТК Белка, произошло столкновение двух автомобилей — Chevrolet и Subaru.В аварии никто не пострадал, а оба водителя оказались трезвыми, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.