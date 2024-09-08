Возрастное ограничение 18+
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге столкнулись Chevrolet и Subaru
Скриншот из видео: Вечерние ведомости
Утром около 11.00 на проспекте Космонавтов, между улицой Бакинских Комиссаров и ТК Белка, произошло столкновение двух автомобилей — Chevrolet и Subaru.
В аварии никто не пострадал, а оба водителя оказались трезвыми, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В аварии никто не пострадал, а оба водителя оказались трезвыми, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортным средством, а также строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал,
— добавляет пресс-служба
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
06 сентября 2024
06 сентября 2024
Водитель протащил пешехода 100 метров: в Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП
01 сентября 2024
01 сентября 2024