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В Каменске-Уральском 10 детей госпитализированы с пневмонией: эпидрасследование в детском лагере «Красная горка»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском продолжается лечение детей с внебольничной пневмонией. Случаи заболевания зафиксированы среди детей, отдыхавших в августе в лагере «Красная горка», сообщает Роспотребнадзор.
По данным Минздрава Свердловской области, на 8 сентября в педиатрическом отделении Каменска-Уральского находятся 11 детей: 10 из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, еще один ребенок лечится от бронхита. Состояние детей стабилизируется, и медики отмечают положительную динамику. В больницу прибыли главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм в лагере, установили круг контактных лиц и проводят активный патронаж.
По данным Минздрава Свердловской области, на 8 сентября в педиатрическом отделении Каменска-Уральского находятся 11 детей: 10 из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, еще один ребенок лечится от бронхита. Состояние детей стабилизируется, и медики отмечают положительную динамику. В больницу прибыли главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм в лагере, установили круг контактных лиц и проводят активный патронаж.
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