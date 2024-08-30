В Каменске-Уральском 10 детей госпитализированы с пневмонией: эпидрасследование в детском лагере «Красная горка»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском продолжается лечение детей с внебольничной пневмонией. Случаи заболевания зафиксированы среди детей, отдыхавших в августе в лагере «Красная горка», сообщает Роспотребнадзор.По данным Минздрава Свердловской области, на 8 сентября в педиатрическом отделении Каменска-Уральского находятся 11 детей: 10 из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, еще один ребенок лечится от бронхита. Состояние детей стабилизируется, и медики отмечают положительную динамику. В больницу прибыли главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм в лагере, установили круг контактных лиц и проводят активный патронаж.