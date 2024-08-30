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В Каменске-Уральском 10 детей госпитализированы с пневмонией: эпидрасследование в детском лагере «Красная горка»

13.12 Воскресенье, 8 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском продолжается лечение детей с внебольничной пневмонией. Случаи заболевания зафиксированы среди детей, отдыхавших в августе в лагере «Красная горка», сообщает Роспотребнадзор.

По данным Минздрава Свердловской области, на 8 сентября в педиатрическом отделении Каменска-Уральского находятся 11 детей: 10 из них госпитализированы с внебольничной пневмонией, еще один ребенок лечится от бронхита. Состояние детей стабилизируется, и медики отмечают положительную динамику. В больницу прибыли главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора начал эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм в лагере, установили круг контактных лиц и проводят активный патронаж.



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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:45 iPhone 11 стал лидером продаж на вторичном рынке в Екатеринбурге
13:38 Пренебрежение ремнями безопасности обернулось трагедией на трассе Екатеринбург — Тюмень
12:49 Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае
12:16 В Камышлове ночью сгорел жилой дом на площади 200 квадратных метров
11:21 Тысячи юных путешественников отправились из Кольцово в Сочи и Анталью этим летом
10:49 Ночная трагедия в Верхней Пышме: пешеход погиб под колесами автомобиля
21:06 В Екатеринбурге появилась поликлиника в десять этажей
20:25 Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха
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19:18 В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
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