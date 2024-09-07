В Свердловской области водитель наехал на пешехода, лежащего на проезжей части

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В селе Березовка Артинского района произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗа наехал на пешехода, лежащего на проезжей части. Инцидент случился в ночь на 8 сентября.По данным ГИБДД, около часа ночи на улице Грязнова водитель автомобиля ВАЗ-2109, мужчина 2001 года рождения, наехал на пешехода, лежавшего на проезжей части. Пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, что, возможно, усложнило его обнаружение водителем в ночное время.Пострадавший, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи. Водитель был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, но тест показал отрицательный результат.В настоящее время органы внутренних дел проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид").