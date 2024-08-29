В Екатеринбурге ждёт суд водитель автобуса, погубивший пассажирку из-за своей невнимательности

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса, в дверях которого зажало пожилую пассажирку. Мужчина не убедился, успела ли женщина выйти к остановке, и начал движение. В результате пенсионерка получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в начале этого года, 23 января, на остановке общественного транспорта «переулок Новопашинский» по улице Бисерсткая. Давно не молодой водитель, 1954 года рождения, не проверив двери и выходивших пассажиров, начал движение, вследствие чего женщину, 1939 года рождения, выходившую через переднюю дверь автобуса, зажало и протащило по дороге, пока она не упала. Вместо того, чтобы помочь пострадавшей пассажирке, водитель, вероятно, не обратив внимание, просто поехал дальше по маршруту. На следующей день, 24 января, женщина умерла в больнице от сочетанной травмы туловища и конечностей.Мужчине вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности, сопряженное с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Свою вину он не признает. Его уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.