В центре Екатеринбурга несколько домов остались без света

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня в Екатеринбурге в квадрате улиц Декабристов – Мамина Сибиряка – Розы Люксембург – Белинского пропало электричество. Без света осталось несколько домов и светофоры.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе «Россети Урал» - «Екатеринбург», это случилось из-за локального технологического нарушения. Сбой случился в 12.35.«Бригада находится на месте, выполняет необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», – сообщили в уральских «Россетях».На момент публикации свет в дома вернулся.