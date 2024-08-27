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В центре Екатеринбурга несколько домов остались без света
Фото: Андрей Гоголев
Сегодня в Екатеринбурге в квадрате улиц Декабристов – Мамина Сибиряка – Розы Люксембург – Белинского пропало электричество. Без света осталось несколько домов и светофоры.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе «Россети Урал» - «Екатеринбург», это случилось из-за локального технологического нарушения. Сбой случился в 12.35.
«Бригада находится на месте, выполняет необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», – сообщили в уральских «Россетях».
На момент публикации свет в дома вернулся.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе «Россети Урал» - «Екатеринбург», это случилось из-за локального технологического нарушения. Сбой случился в 12.35.
«Бригада находится на месте, выполняет необходимые переключения для подключения потребителей по резервным схемам. Восстановление электроснабжения планируется в течение двух часов», – сообщили в уральских «Россетях».
На момент публикации свет в дома вернулся.
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