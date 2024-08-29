Возрастное ограничение 18+
В смертельном ДТП разбилась Toyota под Североуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером под Североуральском произошла смертельная авария, унесшая жизнь женщины, 1961 года рождения, ехавшей на пассажирском сидении Toyota Hilux.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на 83-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель». По предварительным данным, водитель – мужчина, 1996 года рождения, – разогнался слишком сильно, и не смог справиться с управлением. Машина вылетела «улетела» с проезжей части, влепившись в линию опоры электропередач.
В результате аварии пассажирка от несовместимых с жизнью травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на 83-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель». По предварительным данным, водитель – мужчина, 1996 года рождения, – разогнался слишком сильно, и не смог справиться с управлением. Машина вылетела «улетела» с проезжей части, влепившись в линию опоры электропередач.
В результате аварии пассажирка от несовместимых с жизнью травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
29 августа 2024
29 августа 2024
Один человек погиб в ДТП в Режевском районе
28 августа 2024
28 августа 2024