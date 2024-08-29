В смертельном ДТП разбилась Toyota под Североуральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером под Североуральском произошла смертельная авария, унесшая жизнь женщины, 1961 года рождения, ехавшей на пассажирском сидении Toyota Hilux.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на 83-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель». По предварительным данным, водитель – мужчина, 1996 года рождения, – разогнался слишком сильно, и не смог справиться с управлением. Машина вылетела «улетела» с проезжей части, влепившись в линию опоры электропередач.В результате аварии пассажирка от несовместимых с жизнью травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.