В Екатеринбурге на Чусовском тракте пенсионерка насмерть сбила женщину-пешехода

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП на 5-м километре Чусовского тракта, где Toyota Verso насмерть сбила женщину-пешехода.«От полученных травм пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. Личность погибшей в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции», – сообщили в областном УГИБДД.Известно, что за рулём иномарки была 68-летняя женщина.