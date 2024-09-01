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В Екатеринбурге на Чусовском тракте пенсионерка насмерть сбила женщину-пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП на 5-м километре Чусовского тракта, где Toyota Verso насмерть сбила женщину-пешехода.
«От полученных травм пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. Личность погибшей в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции», – сообщили в областном УГИБДД.
Известно, что за рулём иномарки была 68-летняя женщина.
«От полученных травм пешеход скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. Личность погибшей в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции», – сообщили в областном УГИБДД.
Известно, что за рулём иномарки была 68-летняя женщина.
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