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В Арамили во время праздничной линейки в 4-й школе эвакуировали детей
Фото: Владислав Постников
Сегодня, 2 сентября, в арамильской школе №4 во время праздничной линейки эвакуировали детей. Поводом срочно увести детей подальше от школы оказалась кем-то оставленная коробка.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой осведомлённый источник, учителя заметили бесхозную коробку во время школьного торжества и сообщили о ней в экстренные службы, после чего в школу приехали сапёры.
Известно, что они уже закончили осмотр. Детей в ближайшее время должны пустить на территорию школу.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой осведомлённый источник, учителя заметили бесхозную коробку во время школьного торжества и сообщили о ней в экстренные службы, после чего в школу приехали сапёры.
Известно, что они уже закончили осмотр. Детей в ближайшее время должны пустить на территорию школу.
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